Bolkestein, Buonguerrieri (Fdi) annuncia tavolo del Governo 

“Prosegue il lavoro del Governo Meloni per difendere il turismo italiano e tutelare le imprese che vi operano. È stato infatti istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime”. Lo scrive in una nota la parlamentare di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, secondo cui “da sempre Fi considera le nostre spiagge un bene strategico della Nazione, un patrimonio che dopo aver fatto grande il turismo italiano, ora va tutelato e messo al riparo da investimenti speculativi di multinazionali straniere”.