Oggi inaugura la nuova stagione del Circolo Vela Cesenatico

Stefano Morgagni, presidente del Circolo Vela Cesenatico, il sodalizio al quale sono iscritti oltre cento appassionati di questo sport, sottolinea l’importanza di questa manifestazione: “Apriamo ufficialmente la stagione con una regata molto attesa, che noi già da diversi anni organizziamo, validam come Trofeo Alto Adriatico e anche alla memoria di Benedict Wiedemann, un amico originario della Baviera che ci ha prematuramente lasciato. Il trofeo è valevole per la classifica del circuito nazionale ed in passato abbiamo ospitato anche il Campionato italiano 2016 nella categoria Flying Dutchman. Fra le oltre trenta imbarcazioni che disputeranno cinque regate in due giorni, ospitiamo anche equipaggi provenienti da Germania, Croazia, Ungheria e Polonia. La collaborazione con il Rotary e la Lifc è fondamentale perché da due anni ci consente di portare l’attenzione sui temi dell’inclusione sportiva”.

Francesco Gori, presidente del Rotary Club Cesenatico Mare, crede in questa unione: “Vogliamo condividere il sentimento più puro dello sport, con giovani i quali soffrono di una malattia, ma assieme agli amici velisti fanno sport e vivono momenti di benessere. “Una vela per respirare liberi” parte da Cesenatico ma in prospettiva porta un messaggio importante a livello internazionale, perchè è un progetto replicabile in tutti i porti dove ci sono i circoli veloci, il Rotary e la Lifc”.