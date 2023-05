“Quelli del ’43”: la reunion tra ricordi, allegria e buona tavola

Un appuntamento fisso: “quelli del ‘43” non hanno mai smesso di festeggiare. La prima volta, ricordano, risale a vent’anni fa. Era cominciato tutto un po’ per gioco, ma in breve si è trasformato in una vera e propria ricorrenza. Il ristorante “Il Pirata”, situato nel cuore di Cesenatico, è stato teatro dell’incontro 2023, organizzato da Anna Bastoni, Marisa Zani, Francesco Sami, Giuseppe Palestini e altri collaboratori. È proprio la “zirudèla” di Anna Bastoni che esemplifica al meglio il contesto della festa: “Ci vuole un bel po’ di coraggio e molta ironia/per festeggiar tutti questi anni volati via/ottant’anni sono tanti, in verità/ ‘tempus fugit’, si dirà/ e allora?”.