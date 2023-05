A “Segafredo Jazz” arriva il travolgente swing della band “The Good Fellas

Nata nel 1993 da un’idea del contrabbassista-bassista Mr. Lucky Luciano insieme al batterista Fabrice “Bum Bum” La Motta, la band ha collaborato con il sassofonista Germano Montefiori e con Ray Gelato, famoso crooner che considera “The Good Fellas” la migliore formazione dedita al genere. Il gruppo ha suonato in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Regno Unito, Olanda e Belgio ed ha partecipato ai più importanti festival di musica “fifties” (uno tra tutti, il Summer Jamboree di Senigallia) e non solo: i “The Good Fellas” sono stati, infatti, invitati più volte ad Umbria Jazz. È inoltre nota al grande pubblico la presenza della formazione come live band del tour teatrale dello spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo “Tel chi el telùn”, nel 1999, che ha fatto registrare oltre 80mila spettatori dal vivo. Nel 2007, il gruppo approda poi su Rai 2 nello show “Stiamo lavorando per noi”, al fianco di Cochi e Renato. Sempre insieme al duo comico, i “The Good Fellas” partecipano al tour “La coppia infedele”, per poi accompagnare ancora una volta Aldo, Giovanni e Giacomo nel tour teatrale 2016. Per il famoso trio comico, la band ha collaborato alla stesura della colonna sonora del film “La leggenda di Al, John e Jack”.

La serata si svolge al presso Noi Lounge Music Club (Viale Roma 89, Cesenatico). La prenotazione è obbligatoria, posti limitati.

Costi: ingresso concerto + drink: 19,00€. È possibile cenare su prenotazione con un tagliere di salumi e formaggi del territorio oppure vegetariano, al costo di 15,00€.

Info e prenotazioni: 328.7723203.

La rassegna è resa possibile grazie al supporto di: Segafredo Zanetti, I.G.C. Srl, Rotari AlpeRegis Trentodoc, Rotari Trento DOC e Prestige 1971.