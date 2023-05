Un brutto incidente ha coinvolto un 45enne in via Boscabella. Il sinistro è accaduto in serata quando l’uomo, per questioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha urtato un palo. Il fatto probabilmente ha interessato, anche se in via indiretta, anche il viale Carducci che per qualche ora ha fatto i conti con un black out alla pubblica illuminazione.