Il bagno Marconi di Cesenatico cerca un cuoco

Il bagno Marconi n.20, storico stabilimento balneare di Cesenatico, ricerca per il suo staff di cucina un cuoco capo partita ai primi piatti.

Si richiede esperienza, serietà e propensione a lavorare in squadra.

Si offre un ambiente professionalmente stimolante, in cui poter crescere e valorizzare la propria creatività, ed una remunerazione economica adeguata per almeno 4 mesi.

Info 393 071 9440.