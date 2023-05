Maltempo: Protezione Civile presa d’assalto per i sacchi di sabbia

In serata decine e decine di cittadini si sono recati alla sede della Protezione Civile per ritirare sacchi di sabbia per difendere le proprie attività e abitazioni dall’ondata di maltempo in arrivo. Nello specifico sono stati consegnati mille sacchi di juta vuoti, 500 sacchi di juta riempiti in autonomia dai cittadini nella sede della Protezione Civile e altri 500 sacchi già pronti.

Il momento di affluenza massima dei cittadini nella sede della Protezione Civile è avvenuta intorno alle 22.30 ed è durata circa 40 minuti. Circa 85 i nuclei familiari che si sono dotati di sacchi di sabbia.

I volontari della Protezione Civile, nella gestione dell’organizzazione della distribuzione dei sacchi di sabbia, sono stati aiutati dai volontari della Croce Rossa Italiana.