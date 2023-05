A “Segafredo Jazz”, grande attesa per ascoltare la voce calda di Karima insieme ai Jazz Inc.

Versatile e dal linguaggio eclettico e moderno, l’ensemble italiano dei Jazz Inc. Quintet è un affiatatissimo gruppo di musicisti che spazia dal jazz al soul-jazz e al funk ed è composto da Alessandro Fariselli (sassofono), Alessandro Altarocca (pianoforte), Tiziano Negrello (contrabbasso), Massimo Morganti (trombone) e Fabio Nobile (batteria). Insieme o singolarmente, i Jazz Inc. hanno collaborato con artisti del calibro di Mario Biondi, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gegè Telesforo, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo e tanti altri grandi protagonisti del genere. Grazie al loro sound, che prende spunto dal jazz anni ’60 (in particolare dal soul-jazz) ma è sensibile alle sonorità più moderne, il quintetto si sta imponendo sempre di più nel panorama jazzistico nazionale con numerose performance e riconoscimenti.

Per questo concerto, i Jazz Inc. si avvalgono della collaborazione della cantante Karima, nota al grande pubblico per aver partecipato alla finale del programma “Amici di Maria De Filippi” nel 2006 e per essere approdata al Festival di Sanremo nel 2009. In quell’occasione, si è esibita sul palco dell’Ariston accompagnata da un padrino d’eccezione: il pianista, compositore, arrangiatore e produttore discografico Burt Bacharach, recentemente scomparso. La collaborazione con il grande artista statunitense si è consolidata ulteriormente con la pubblicazione di “Close to you”, album di rivisitazione dei brani del compositore in chiave jazz, pop e R&B, uscito nel 2015. A “Segafredo Jazz”, la cantante propone anche alcuni brani tratti dal suo album “No Filter” del 2021, nel quale rivisita grandi successi internazionali contaminando pop e jazz.

La serata si svolge al presso Noi Lounge Music Club (Viale Roma 89, Cesenatico). La prenotazione è obbligatoria, posti limitati.

Costi: ingresso concerto + drink: 30,00€. È possibile cenare su prenotazione con un tagliere di salumi e formaggi del territorio oppure vegetariano, al costo di 15,00€.

Info e prenotazioni: 328.7723203.

La rassegna è resa possibile grazie al supporto di: Segafredo Zanetti, I.G.C. Srl, Rotari AlpeRegis Trentodoc, Rotari Trento DOC e Prestige 1971.