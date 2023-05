Maltempo: scuole chiuse anche domani

Sarà la proroga dell’allerta rossa fino alla mezzanotte di giovedì 18 maggio, la situazione critica di fiumi, fossi e mare. Sta di fatto che anche per domani (mercoledì 17 maggio) il sindaco di Cesenatico ha firmato l’ordinanza per la chiusura dei servizi educativi, per le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali.