Il giorno della “tempesta perfetta” – Segui la diretta

Dopo una prima fase che non sembrava destare tanta preoccupazione, la situazione sta peggiorando ora dopo ora.

Il mare è avanzato di qualche decina di metri e, soprattutto nell’arenile di Ponente, ha già raggiunto gli stabilimenti balneari.

Come sempre è la spiaggia di Valverde quella più esposta alla mareggiata: il mare sta avanzando gradualmente e si trova ormai a ridosso degli stabilimenti. La circolazione è stata interrotta sul lungomare Carducci all’altezza del ristorante La Caveya (da via Dante fino a via Melozzo da Forlì), ma in questo caso l’allagamento non dipende dall’avanzamento del mare bensì dalla precaria portata del sistema fognario della frazione.

In spiaggia sono numerosi i bagnini che stanno lavorando per mettere in sicurezza gli arredi della spiaggia. Molti temono un evento simile a quello dello scorso settembre.

Nei pressi dello IAL – altro punto storicamente critico dell’arenile di Cesenatico – l’acqua del mare ha già raggiunto la duna di protezione eretta ieri sera dalla Protezione Civile. Il bagno Schiuma, come sempre, è ormai circondato dall’acqua del mare. Nell’area, attorno alle 8.45, è arrivata una squadra di Cesenatico Servizi.

Non si registrano criticità invece nelle frazioni dell’entroterra dove i fiumi – già nei giorni scorsi – hanno raggiunto il livello di guardia. Molto dipenderà dall’intensità e dalla durata delle precipitazioni che, come previsto, dopo le 11 hanno raggiunto una forte intensità. Se davvero i previsti 200 millimetri di pioggia dovessero verificarsi, la situazione potrebbe precipitare nella seconda parte della giornata.