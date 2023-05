Zarrelli (Fdi): “Danni ingenti per colpa delle opere mai realizzate”

“Oggi gli stabilimenti balneari hanno subito ingenti danni e una situazione del genere a metà maggio è davvero una batosta per gli operatori – prosegue l’esponente di FdI – Invitiamo la Regione Emilia-Romagna a intervenire velocemente per affrontare l’ennesima emergenza, ma soprattutto per realizzare quelle opere di prevenzione da noi richieste, purtroppo invano, da tempo: è necessario chiudere le bocche tra le scogliere, perché per come sono state posizionate non proteggono più a dovere il litorale. Serve un intervento rapido ed efficace per mettere in sicurezza Valverde, la località più colpita negli ultimi tempi, e alla Regione chiediamo di mantenere le sue promesse: bisogna intervenire in maniera strutturale sulle barriere mal posizionate”.