Emergenza meteo: le indicazioni per la cittadinanza

La viabilità.

In questo momento sono in azione 7 pompe idrovore per drenare acqua da via Campone nella frazione di Sala dove la tracimazione del canale Olca ha lasciato i maggiori danni al territorio comunale. L’amministrazione comunale sta già provvedendo alla pulizia delle strade piene di fango e alla verifica delle stesse. Nello specifico via Romagna, via Campone nel tratto tra via Pisciatello e via Stradone, via Cappona, via Romagna e via Pisciatello nel tratto da via Torri a via Fiorentina.

Per i sopralluoghi casa per case dalle famiglie colpite, sono in azione sul campo i tecnici comunali, gli agenti della Polizia Locale, i tecnici di Cesenatico Servizi, la Protezione Civile comunale, i volontari di Radio Soccorso e i volontari di Croce Rossa.