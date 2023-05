Occhio all’effetto domino: preoccupano i fiumi del ravennate

I livelli più alti si registrano su Ronco e Montone. In particolare: il Montone è ancora sopra la soglia rossa alla stazione di Ponte Vico (in abbassamento), mentre è sopra la soglia arancione (anche qui in calo) a San Marco.

Il Ronco rimane in soglia rossa a Coccolia e San Bartolo (in calo in entrambe le stazioni). Infine la confluenza dei Fiumi Uniti dalla notte è scesa in soglia arancione alla chiusa Rasponi e continua ad abbassarsi.