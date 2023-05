Il maltempo in diretta – Parte la pulizia dell’arenile

ULTIM’ORA

Pronti a rialzarsi. Per essere pronti non appena il meteo concederà una tregua decretando, finalmente, l’inizio – mai così sospirato – dell’estate.

Come annuncia il sindaco Gozzoli in un post social, con il peggio ormai alle spalle, Hera ha cominciato le attività di pulizia dell’arenile dopo le mareggiate di questi giorni.

“Già da martedì mattina – spiega il primo cittadino – ci eravamo attivati con i tecnici per creare delle piccole dune a difesa degli stabilimenti balneari e dell’abitato”.

MANO TESA A CERVIA

Intanto, il Comune di Cesenatico si sta adoperando per supportare gli abitanti di Cervia che, ancora oggi, vivono una situazione di disagio e, in alcuni casi, di vera e propria emergenza.

In queste ore sono stati consegnati ai tecnici comunali 1500 sacchi di sabbia per la difesa dalle esondazioni. Tutti i cittadini di Tagliata e Montaletto possono recarsi presso la sede di Cesenatico Servizi in Via Magellano 8.

GLI ALLAGAMENTI DI OGGI

Ancora allagamenti a Cesenatico: l’ultima criticità riguarda via Tagliata. Da questa mattina, la Polizia Locale é sul posto per posizionare le transenne e chiudere la strada alla circolazione. In un post social, il sindaco Matteo Gozzoli raccomanda a tutti “di scegliere percorsi alternativi e prestare attenzione”.