Bollette sospese nei comuni alluvionati. E a Cesenatico…

Quali bollette sono sospese

La delibera sarà applicata dalla data di emanazione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni coinvolti. Dunque, ancora non è possibile stabilire se Cesenatico rientrerà in questo elenco. Il nostro comune, infatti, non è stato completamente coinvolto dagli eventi calamitosi, anche se l’area della spiaggia e la frazione di Sala hanno subito danni pesanti.

Tra le fatturazioni sospese rientrano tutte quelle emesse o da emettere con scadenza a partire dal primo maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio Idrico Integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro. Inoltre, per garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applicherà la disciplina delle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1° maggio 2023.