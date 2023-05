Gozzoli: “E’ il tempo dei soccorsi, non delle polemiche”

Contro eventi naturali di questa portata c’è ben poco da fare, ma in questi giorni di emergenza non sono mancate le polemiche. Da quelle più folcloristiche da social – “colpa delle scie chimiche nell’atmosfera” – a quelle politiche che si sono levate, in particolare, dai banchi delle opposizioni. Un “fuoco incrociato” che, ieri, per la prima volta, ha spinto il sindaco Gozzoli ad una replica.