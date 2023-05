Il cuore grande dei cacciatori: un gazebo per sfamare i volontari

Un’iniziativa che verrà dunque replicata anche oggi, come spiega Alberto Scarpellini, uno dei tanti volontari del punto di ristoro: “Siamo partiti in pochi – dichiara – ma, ora dopo ora, con l’aumentare delle richieste, è cresciuto anche il numero dei volontari, tanto che oggi abbiamo allestito un vero e proprio gazebo. Siamo pronti per rifocillare almeno un migliaio di persone. Per altro, poiché tra i volontari c’è anche qualche extracomunitario, ci siamo anche premuniti di cucinare del pollo, visto che molti di loro non mangiano maiale. E’ un’iniziativa che noi cacciatori abbiamo fatto con il cuore ma speriamo che questa emergenza si attenui il primo possibile e che, già dai prossimi giorni, non ci sia più bisogno di noi. In ogni caso, finché ci saranno volontari a spalare il fango, noi resteremo lì al loro fianco a preparare panini e salsiccia”.