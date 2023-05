Installato l’autovelox sulla S16, fa discutere il limite dei 50 Km/h

In ogni caso, l’obiettivo dichiarato è il contrasto dell’elevata velocità degli automezzi che, nella maggior parte dei casi, è stato il principale motivo dei sinistri stradali registrati in questi ultimi anni.

Ancora non attivo, il nuovo autovelox dovrebbe entrare in funzione entro giugno e, anche considerando il periodo – siamo a ridosso dell’estate e quindi è previsto un aumento esponenziale del traffico – è molto probabile che lavorerà a pieno regime, producendo un numero esorbitante di sanzioni. Agli automobilisti dunque non resta altro da fare che alzare il pedale dall’acceleratore con la speranza che, almeno sul fronte della sicurezza, qualche miglioramento lo garantisca.