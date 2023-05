A Cesenatico la spiaggia diventa ancora più accessibile

Grazie ad un bando regionale sul turismo accessibile, infatti, il Comune di Cesenatico ha acquistato nuove attrezzature per favorire l’accessibilità alla spiaggia anche alle persone diversamente abili. Si tratta di sedie adatte alla mobilità in spiaggia e sulla battigia e di un sup speciale che consentirà a cittadini e turisti con limitazioni funzionali di godersi in libertà un’esperienza in acqua in completa sicurezza con salvataggi formati.