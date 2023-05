Da mercoledì 24 maggio entra in funzione l’autovelox sull’Adriatica

Da mercoledì 24 maggio entra in funzione il nuovo autovelox nel tratto della SS 16 tra il chilometro 178 e il chilometro 182, utile per intervenire sul tratto di Statale Adriatica compreso tra il cavalcavia perpendicolare a via Cesenatico e il sovrappasso di Ponente in direzione Cervia. Quel punto preciso rappresenta ormai da tempo uno snodo critico e pericoloso nella viabilità di Cesenatico e negli ultimi cinque anni si sono verificati diversi incidenti gravi di cui due mortali.