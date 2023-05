Davide Buda, è di Cesenatico il nuovo Billy Elliot

“La passione per la danza ce l’ho fin da bambino – spiega Davide, studente al 4° anno di Scienze Applicate a Cesenatico – quand’ero piccolo, assieme alle mie cugine, mi divertivo a cantare e ad inventare balletti. Ricordo, in particolare, durante un compleanno, una coreografia de ‘Il mondo di Patty’… E poi, alla tv, non mi perdevo una puntata di High School Musical. Crescendo, poi, mi sono accorto che la danza per me era qualcosa di più di un semplice passatempo e così, sei anni fa, ho deciso di iscrivermi alla Dance Dream. Oggi ho le idee un po’ più chiare e, dopo il diploma, sto seriamente pensando di proseguire gli studi in un’accademia e trasformare così questa mia grande passione in una vera e propria professione”.

Il suo sogno è quello di “proseguire nel mondo del musical” e magari, interpretare il protagonista di “Wicked” (“il mio show preferito”). Poi, negli anni, dedicarsi anche all’insegnamento e diventare un vero coreografo: “Tra le altre cose, però, sono anche appassionato di video e dunque – spiega – non mi dispiacerebbe affatto, sempre restando nel mondo dell’arte, diventare un videomaker”.

E’ la poliedricità il requisito fondamentale di Davide Buda che, alla Dance Dream, ha trovato la dimensione ideale per formarsi artisticamente e crescere tecnicamente: “Qui ho trovato un ambiente fantastico – spiega Davide – ma anche tante stimolanti opportunità di crescita. Perché, ogni anno, facciamo tanti concorsi nazionali e teniamo stage con i docenti più referenziati. Il segreto per crescere è proprio il confronto, misurarsi con realtà diverse. E questo alla Dance Dream non manca mai”.

Del resto, non è la prima volta che dalla scuola di Cesenatico escono talenti così promettenti: da Alice Borghetti a Camilla Tappi, da Federica Esposito a Elena Ricci, da Maya Bruni a Manila Lombardi. Tutte allieve che, con alterne fortune, stanno frequentando (o hanno frequentato) le più prestigiose accademie italiane. Ma Davide – come dicono tutti i docenti che lo hanno visionato – è qualcosa di diverso, di unico.