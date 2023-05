Fogne bianche di Valverde: via ai lavori da settembre

La giunta di Cesenatico ha approvato il progetto definitivo-esecutivo da 460.000 euro per il rifacimento del tratto di fogna bianca di Via Bramante a Valverde. Il tratto in oggetto presenta numerose criticità che portano ad allagamenti e danneggiamenti diffusi nella zona in occasione di pioggia abbondante e rovesci temporaleschi. La condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acqua piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale.