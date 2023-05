Nuovo Autovelox, Fratelli d’Italia: “Solo una tassa occulta”

“Sembra che l’abbiano fatto apposta per trasformare quel velox in una macchina da multe, altroché sicurezza stradale! – rincara la dose Zarrelli – In quella posizione, in discesa e al termine di un cavalcavia dove il limite è di 50 km/h, è solo uno strumento per far cassa: da tempo noi di Fratelli d’Italia lo sosteniamo, ma ora che è stato montato, il punto scelto lo certifica. Anzi, dirò di più: in quel punto è rischioso, perché un automobilista che lo vede all’ultimo momento magari frena bruscamente e innesca un incidente”.