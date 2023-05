Il cuore d’oro di Uddin: trova 1900 euro e li restituisce

C’è una storia che vale la pena raccontare perché dimostra che – tra tanti egoisti e furbetti – anche nella nostra Cesenatico non mancano le persone con il “cuore d’oro”. E in questo club di “anime buone” un posto ad honorem lo merita senza dubbio Uddin Bepari, un 37enne che vive nella nostra città da tempo con la moglie e i tre figli.

Uddin lavora in uno dei tanti ristoranti della città e, nel gennaio scorso, in bicicletta si è imbattuto in una busta trasparente completamente anonima con dentro 1900 euro in contanti. Non ci ha pensato un attimo e, dopo aver cercato per il quartiere, si è recato prima dai Carabinieri e poi all’Urp del comune di Cesenatico per restituirli.