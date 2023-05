Incendio ieri sera in una colonia diroccata di Ponente

Momenti di apprensione ieri sera, attorno alle 19.30, nella frazione di Ponente dove in una colonia diroccata di via Cavour si è sprigionato un principio di incendio.

Non sono ancora chiare le cause del rogo, anche se è probabile che la natura possa essere di origine dolosa. Sul posto è subito giunta un’autobotte dei vigili del fuoco che ha provveduto a circoscrive l’incendio e a sedare le fiamme. Nello stabile – riferiscono alcuni testimoni – negli ultimi giorni si era registrato un “via vai” di extracomunitari senza fissa dimora.