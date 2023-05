Cesenatico capitale del jazz, tutti i numeri della rassegna Segafredo Jazz

La rassegna è nata dalla collaborazione tra l’associazione di promozione sociale Agogica Aps, il NOI Lounge Music Club di Cesenatico e Segafredo Zanetti, la storica azienda leader dell’Espresso in Italia e nel mondo.

Ma passiamo ai numeri. La kermesse, che ha portato in Romagna il firmamento del jazz a livello italiano e internazionale, ha visto 12 grandi eventi musicali, dei quali 11 hanno registrato il sold-out. E basta citare solo alcuni degli ospiti d’eccezione che hanno permesso questo straordinario risultato: da Rossana Casale a Joyce Elaine Yuille, passando per Nick the Nightfly 5et e arrivando ai The Good Fellas e a Dave Weckl.

Nelle 12 serate in musica, le presenze totali sono state 760, amanti del jazz che non potevano perdere gli appuntamenti in cartellone.

La direzione artistica è stata seguita dai musicisti Fabio Nobile e Alessandro Fariselli.