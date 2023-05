Due talk per chiusura dell’esposizione Appartenenze

Sempre sabato 27 maggio, a partire dalle 21, alla galleria Leonardo Da Vinci, sarà in programma “Addio Colonia – il lato sinistro di Cesenatico” con Simone “Tribu” Tribuiani, Nicola “Rospo” Bustacchini, Lorenzo Manca e Luca Coccimiglio, regista del cortometraggio Soon He Had His Brain Uncovered.

Un progetto documentaristico che racconta le vicende e i protagonisti de La Santa Bronx Ponente, un movimento che circa 10 anni fa ha coinvolto l’ex colonia cesenaticense “La Santarcangiolese”, formando diverse generazioni di artisti locali.

Attraverso il progetto Appartenenze, l’associazione Progetto Porto vuole proporre, anno dopo anno, un’analisi introspettiva che pone il proprio focus sul rapporto tra individuo e ambiente circostante nella contemporaneità e su come questa relazione risulti tuttora determinante nella costruzione identitaria di entrambe le entità.