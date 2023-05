Buda: “I bimbi della ’Saffi’ saranno spostati nei container di Sala”

Per questo, Buda pone alcune domande: “Perché il Sindaco Gozzoli sposta i bambini a Sala? La Scuola Saffi adesso non è più sicura? Eppure questa Amministrazione ha voluto a tutti i costi far ritornare i bambini in quell’edificio nonostante noi li avessimo spostati all’Erminia dopo aver fatto la valutazione sulla sicurezza dell’edificio”.

“Perchè i lavori nella nuova scuola di Via Torino (da noi voluta) tardano a completarsi? Ricordo a tutti – aggiunge il consigliere di centrodestra – che i corposi finanziamenti per la nuova scuola sono arrivati grazie ad un bando a cui partecipò la mia amministrazione. Da allora sono passati quasi 7 anni e la nuova scuola non è ancora pronta e, mi dicono, ci vorrà ancora del tempo per poterla utilizzare. Quali sono i motivi di questo irresponsabile ritardo?