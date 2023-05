Ladro di biciclette beccato dopo 50 metri

L’uomo ultraottantenne ha immediatamente raccontato di aver appena subito il furto della sua bicicletta ed è stato in grado di individuare l’autore dello scippo.

La Polizia Locale si è subito lanciata al suo inseguimento raggiungendolo in pochi metri e bloccandolo. Il 50enne pugliese ha ammesso senza alcuna resistenza di essere l’autore del furto e così la bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario e il reo confesso è stato accompagnato negli uffici del Comando per essere identificato e per procedere al verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia.