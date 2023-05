Live e beneficienza al Mokambo. E ora Balla

Beneficenza per le vittime dell’alluvione: Balla inaugura un’esperienza musicale senza precedenti al Mokambo di Cesenatico.

“Con immenso entusiasmo – segnalano gli organizzatori – annunciamo la serata d’inaugurazione di Balla, un evento eccezionale che mira a sconvolgere la scena musicale Romagnola e a fornire sostegno alle vittime dell’alluvione. La serata si terrà il 4 giugno presso il rinomato Mokambo, situato in Via delle Nazioni, 110 Villamarina di Cesenatico, e prenderà il via alle ore 18:00, proseguendo fino a tarda serata”.