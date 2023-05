A Cesenatico Ponente nasce il “King on the Beach Music Festival”

Per gli amanti della grande musica dal vivo, dal 2 giugno a Cesenatico, c’è una nuova proposta di qualità.

E’ quella del “King on the beach” di Mauro e Matthew Mammana, l’area food & show del bagno Wanda di Ponente che, per regalare alla città un venerdì live di grande suggestione, ha deciso di affidare la direzione artistica del suo calendario eventi (il “King on the Beach Music Festival”) a Chicco Capiozzo, uno degli artisti più quotati della scena musicale italiana.

Chicco Capiozzo, batterista e compositore, vanta collaborazioni importanti con artisti nazionali ed internazionali (Mario Biondi, Pee Wee Ellis, Jimmy Owens, Enrico Rava, Alex Baroni, Stefano di Battista e molti altri) oltre ad aver firmato alcuni progetti artistici di grandi originalità, come il “Three Generations”, il “Capiozzo & mecco” e molti altri.