Alluvione, subito 3mila euro per la famiglie colpite

“Nelle prossime ore – ha assicurato il governatore – firmerò l’intesa all’Ordinanza per avviare questa procedura da mercoledì. È una misura piccola, ma concreta e rapida. La priorità è sostenere chi ha avuto danni all’abitazione in cui abita; che sia di proprietà, in affitto o in comodato non fa differenza. Sperimentiamo per la prima volta una misura ipersemplificata e speditiva, a burocrazia pressoché zero (un semplicissimo modulo che distribuiranno i Comuni e che ciascuno potra’ compilare in autonomia) per erogare questo sostegno. Contestualmente verrà distribuito un secondo modulo per la perizia generale di tutti i danni: è importante che tutti (anche chi non ha avuto l’acqua in casa, ma ha danni a garage, cantina, seconda casa, auto o moto) possano subito quantificare e periziare i danni subiti”.