Segafredo Jazz”, fissata la nuova data del concerto swing della band “The Good Fellas

L’appuntamento, rinviato a causa della recente emergenza, verrà recuperato venerdì 2 giugno al Noi Lounge Music Club

Cesenatico (FC) – Come promesso al pubblico di fedelissimi che, in questi mesi, hanno seguito con passione la rassegna “Segafredo Jazz”, gli organizzatori della kermesse sono pronti a comunicare le due date fissate per il recupero dei concerti annullati a causa della situazione emergenziale che ha colpito la Romagna. Dopo una settimana di stop all’insegna del silenzio, ma anche della condivisione e del sostegno verso quanti sul territorio sono stati colpiti dall’alluvione, e dopo un appuntamento – inizialmente previsto come chiusura della rassegna – che ha vantato la presenza di una special guest di calibro mondiale come il batterista Dave Weckl, sono state messe a punto due serate nel mese di giugno che ospiteranno i concerti rinviati: i “The Good Fellas” sono pronti a dare la scossa al Noi Lounge Music Club di Cesenatico venerdì 2 giugno alle 22.00, mentre i Jazz Inc. insieme a Karima si preparano per una grande performance musicale in programma martedì 27 giugno.