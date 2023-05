Arrivano gli aiuti agli alluvionati

– possibilità per i lavoratori di accedere alla cassa integrazione emergenziale con un unico strumento, di nuova istituzione e per tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, fino a un massimo di 90 giorni ;

– possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere all’INPS una indennità, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali ( 1.321,53 ) L’indennità è riconosciuta ai lavoratori operanti nei territori coinvolti come verranno individuati dai relativi provvedimenti. La stessa indennità è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

– possibilità per i lavoratori autonomi, per i collaboratori coordinati e continuativi, per i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, che abbiano dovuto sospendere l’attività, di richiedere un’indennità una tantum, fino a 3.000 euro;

– sospensione, per società e imprese, dei versamenti relativi al diritto annuale dovuto alle Camere di commercio, degli adempimenti contabili e societari, del pagamento delle rate di mutui o finanziamenti di ogni genere.

