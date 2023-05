Nuovo Autovelox, Fratelli d’Italia insiste: “Va spostato”

Ma il suo posizionamento non rende certamente più sicura la viabilità di chi transita su questa strada – prosegue Zarrelli -. Si percorre una via in discesa dove il limite è di 50 km/h e poi i conducenti sono quasi costretti a inchiodare per evitare di incorrere in sanzioni. È matematico che gli incidenti aumenteranno per questo motivo, invece che diminuire. E a proposito di incidenti non è nel punto dell’autovelox che in passato sono avvenuti, ma più avanti”.

Fratelli d’Italia torna quindi a chiedere di spostare quella che, ad oggi, viene definita solo ‘una macchina per far multe’. “Posizionato lì il velox serve solo a fare cassa – aggiunge l’esponente di FdI – Lo sappiamo noi, lo sanno i cittadini e lo sa anche il Comune e l’assessore Mauro Gasparini. Per questo ci sarebbe piaciuto riscontrare una certa trasparenza e onestà da parte dell’Amministrazione, che invece mira a nascondere i propri obiettivi parlando di una presunta miglior sicurezza stradale”.