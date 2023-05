Un’estate in musica dal 2 luglio a Cesenatico

Sabato 29 luglio l’attore e cabarettista Maurizio Lastrico reciterà nello spettacolo ‘Lasciate ogni menata voi che entrate’ i suoi celebri endecasillabi ‘danteschi’. Spazio anche a musicisti d’eccezione. Mercoledì 2 agosto sarà la volta di Morgan con il concerto ‘StraMorgan’. Con la sua celebre genialità si esibirà live, sviscerando il senso di ogni brano, nota, parola e accompagnando per mano gli spettatori nella magia delle canzoni di Domenico Modugno, Elvis Presley, Freddie Mercury, Franco Battiato e David Bowie.

Grande attesa anche per il 16 agosto, quando sarà protagonista Mario Biondi per una tappa del tour ‘Crooning Soon – L’anteprima Estate 2023’. L’artista proporrà i suoi brani più noti e introdurrà al pubblico la sua prossima opera discografica, svelando in esclusiva alcuni brani inseriti nell’album.

I biglietti per gli eventi sono già in vendita su Ticketone.