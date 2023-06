Una fetta di Brooklyn al NOI Lounge Music Club

Da 30 anni sono “Quei bravi ragazzi”; una gang capitanata da Mr Lucky Luciano insieme all’inseparabile batterista e amico Fabrice “Bum Bum” La Motta. La formazione in buona sostanza romagnola ha calcato i palchi più prestigiosi d’Italia (Umbria Jazz, Summer Jamboree…) con qualche incursione nel piccolo schermo al seguito dei “padrini folk” Cochi e Renato (tra gli altri). I Good Fellas hanno in serbo una raffica di swing per un due giugno in doppio petto. (Concerto previsto per le 21.30).

I Good Fellas sono Rico Romano (tromba, cori, flicorno, ukulele),

Benny “The Cat” Marsala (sax, clarinetto, flauto), Charlie Martino (tromba, cori, arpa blues), Jimmy Gennaro (pianoforte, Hammond), Nick Salerno (chitarra), J.J. Di Giacomo (trombone).

Sabato 3 giugno dalle 22 il palco sarà per Sergio Casabianca con il suo spettacolo comico e musicale di cui è ideatore, autore dei testi nonché brillante mattatore.

Un monologo di grande ironia, uno spettacolo semplice nel senso più genuino del termine perché è proprio nella semplicità che si può ritrovare il divertimento autentico e spontaneo, caratterizzazione da una narrazione ricca di verve.

Costo dei seingoli eventi con drink: 19 €

Gradita la prenotazione al 328 772 3203