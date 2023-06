Cesenatico risveglia l’estate: al via i mercatini creativi

Le strade coinvolte saranno Via Baldini, Via Quadretti, Piazza delle Conserve, Vicolo delle Conserve, Piazza Fiorentini, e Via Fiorentini.

I mercatini cominceranno a partire dal 3 giugno e si susseguiranno tutti i sabato sera estivi fino al 9 settembre.

In più verranno allestite ulteriori bancarelle in occasione del 2 giugno (solo in via Baldini) con orario d’apertura al pubblico 18-23.30.

Per info prolododelmonte@libero.it