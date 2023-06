I “gladiatori” al servizio degli animali: più di cento salvati durante l’alluvione

La calamità naturale che si è abbattuta nei giorni scorsi sull’intera Emilia Romagna non ha lasciato scampo: abitazioni inagibili, strade inondate, vite sfollate. Ma la tragedia non si è limitata a questo, numerosi i danni anche a discapito degli animali e delle strutture che li accoglievano (stalle, allevamenti e non solo). In un panorama tanto emergenziale trovare una soluzione, per quanto necessario, sembra impossibile. Eppure nessuno viene abbandonato.

Nel ravennate, una delle zone maggiormente colpite dal disastro climatico, tanti si sono adoperati per trovare una collocazione agli animali in cerca di riparo. Un gesto per nulla scontato, che riflette il forte sentimento solidale di un’intera comunità. La fatica e la (completa) disponibilità dei volontari ha permesso il salvataggio di più cento vite.

Tra gli iniziatori delle operazioni di soccorso: Carmelo Gallo, Alex Ansaloni e Nicolas Marani, con il supporto dell’associazione animalista Horse Angels ODV.