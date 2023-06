Il 13 porta fortuna al Club Family Hotel: pioggia di riconoscimenti

In Italia la catena continua ad essere tra le prime nella destinazione mare, come sottolinea lo stesso Falzaresi: “Se guardiamo esclusivamente le strutture ricettive sul mare, in Europa siamo al decimo e nono posto, quindi con entrambi gli alberghi nella top ten. In Italia siamo classificati addirittura al secondo e terzo posto nella classifica dei migliori family hotel, se prendiamo in considerazione le località marittime. I risultati ottenuti a livello internazionale rappresentano un grande stimolo per me e per tutti i componenti del gruppo. Fregiarsi di due strutture nei “Best of the Best” d’Europa è una incoronazione senza precedenti, il premio ad un lavoro quotidiano che porta tutto il nostro staff ad impegnarsi per migliorare ulteriormente ciò che è già a livelli di eccellenza. Nel settore dei family hotel siamo fortissimi e lo dimostra il fatto che le recensioni su Tripadvisor sono ottime, i nostri ospiti sono felici, ce lo dicono, li sentiamo con noi, ma loro lo scrivono anche nero su bianco. Questi giudizi positivi espressi dai turisti ospiti nei nostri alberghi, ci danno ancora più forza per ospitarli al meglio”.