Alluvione, parte la fase dei ristori: incontro martedì a Sala

In ogni caso, con la speranza che almeno stavolta vada in maniera diversa, a breve sul sito del Comune di Cesenatico saranno disponibili i moduli ufficiali per le richieste di risarcimento con gli aiuti disposti dalla Protezione Civile nazionale e dalla Regione Emilia-Romagna.

In questa prima fase, chi ha avuto danni, potrà avere in tempi brevi fino a 5.000 euro per danni e spese di pulizie e fino a 750 euro per coloro che dovranno incaricare i periti per le valutazioni.