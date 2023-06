Entra nel vivo il “Marina Cosplay & Games”

Domani gran finale con concerti ed esibizioni di vari artisti della scena “nerd” oltre al grande Cosplay Contest presentato dalla madrina Sunymao. A presentare l’evento sarà il celebre vocalist Marco Fiori che domani – domenica – presenterà la sua nuova canzone “Mangatoon”, un brano a tema manga con contaminazioni reggaeton.

E proprio il performer ravennate – che tutti i sabato animerà come sempre il Bbk (anche se il 10 sarà in extra-date al “Riviera” di Rovigo) ed i martedì la versione latina del Comida Club – sarà protagonista di “Musicare”, il contest per cantautori, gruppi e deejay in programma il 17-18 giugno sempre a Marina di Ravenna. L’appuntamento è un talent dedicato a tutti quegli artisti emergenti che vogliono cimentarsi, per la prima volta, davanti ad un vero pubblico.