Esami acque, valori rientrati anche a Cervia e San Mauro

Come prevedibile, tornano balneabili – appena in tempo per l’inizio ufficiale della stagione – le acque a Ravenna, Cervia Milano Marittima (tratto a nord del porto canale e tratto di 50 metri a sud del porto marina di Cervia), a San Mauro e San Mauro Nord nel comune di San Mauro Pascoli, Savignano a Mare, in provincia di Forlì-Cesena. Questo significa che, anche quelle (poche) località per le quali era stato imposto il temporaneo divieto di balneazione, potranno accogliere i vacanzieri senza alcun timore.