Posto di polizia, la (solita) grande incognita

Posto di polizia estivo. L’unica certezza è che l’alluvione non ha pesato a favore dell’apertura. L’amministrazione ha fatto richiesta da tempo per potersi dotare del presidio di sicurezza, seppur temporaneo, ma al momento non ci sono state risposte.



La situazione è quella che da anni, e da governi, si ripresenta. La città quadruplica per numero di presenti e un posto di polizia non può far altro che aumentare la sicurezza reale e percepita in città.