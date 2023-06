Dance Dream, grande successo al teatro Bogart di Cesena

E proprio grazie alla coesione del team, la Dance Dream è riuscita, in appena cinque mesi, a mettere in scena due spettacoli unici: “Per questo – prosegue la presidentessa della Dance Dream – ci teniamo a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso il saggio di Musical un momento speciale. In primis, tutti i giovani performers, dai più piccoli ai più grandi, che con il loro grande entusiasmo hanno saputo regalarci delle emozioni indimenticabili. Grazie anche a tutti i genitori degli allievi per la fiducia dimostrata. E grazie di cuore anche a tutti gli insegnanti e a tutto lo staff che, in questi mesi, hanno preparato i ragazzi con professionalità e amore. E allora è doveroso citare Ilaria, Federica, Nico, Christian Ginepro, Chiara, Francesca, e poi ancora un grazie per i costumi a Cristina, per il video a Giancarlo, per le foto a Marco. In particolare ringraziamo Federica Esposito che ha curato magistralmente la regia dei due Musical e la realizzazione delle scenografie degli spettacoli. Un grazie, infine, a Claudio Tappi e a tutto il service che ci hanno accompagnato in questi due giorni meravigliosi”.

Ma il meglio deve ancora venire. Il 9 e il 10 giugno, infatti, sempre al teatro Bogart di Cesena, va in scena lo spettacolo di danza “Aladdin” e il tributo a Michael Jackson in occasione dei 10 anni della Tap Academy di Silvia Ferraris.