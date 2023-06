“Erebus One” fa boom: numeri record sulle piattaforme musicali

Nato a Faenza, ma cresciuto artisticamente al Cisim di Lido Adriano (Ra), un centro sociale e culturale che in questi anni ha ospitato una dinamica community di talenti emergenti, Erebus One è un artista “contro”, profeta eversivo di una musica “che non se la tira”.

Il brano “No no no” – creato su una strumentale del producer Alex Bertoni – segna la sintesi di un lungo percorso musicale, parole e sound che, spigolando tra hip-hop e afro-trap, vanno oltre la crosta, che parlano di una società segnata dall’omertà della negazione, una società in cui – tra filtri e finzione – è impossibile riconoscersi. Per questo Erebus si congeda, senza rimpianti, dal mondo in cui è nato e si rifugia nel suo branco selvaggio dove le regole sono “border-line” e dove, per mera sopravvivenza, quando ti chiedono “Sai chi è stato?” sei costretto a dire “No no no”.