I Carabinieri celebrano il 209° anniversario della fondazione dell’Arma

In questo breve spaccato dell’attività dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Forlì-Cesena non può mancare il servizio svolto dai Carabinieri Forestali nei tre ambiti di stretta competenza: controlli sull’uso del territorio per attività produttive (ad esempio smaltimenti illecito di rifiuti o inquinamento idrico), per attività non produttive o ricreative (ad esempio il controllo sull’attività venatoria) ed illeciti contro il patrimonio e l’ambiente (incendi boschivi, maltrattamento di animali, ecc..). Nell’anno appena trascorso sono stati effettuati 6216 controlli che hanno permesso di accertare 672 illeciti amministrativi per un valore di 236 mila euro e 104 retai deferito all’A.G.

Ulteriore assetto dell’Arma presente in provincia è il NEC, Nucleo Elicotteri dei Carabinieri, attestato presso l’aeroporto di Forlì. Abbiamo imparato a conoscere le peculiarità di questo Reparto proprio durante l’alluvione, allorquando il NEC ha compiuto operazioni non solo di soccorso di vite umane ma anche di trasporto medicinali e viveri nei comuni rimasti isolati. In un solo anno gli elicotteri dell’Arma distaccati a Forlì hanno compiuto 61 missioni aeree su richiesta dei Reparti territoriali, 11 missioni a richiesta dei Reparti specializzati e ben 9 missioni di soccorso e salvataggio.