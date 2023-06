Emergenza alluvione, ecco come richiedere i contributi per  i danni

Tutti i nuclei familiari colpiti direttamente dai fenomenica alluvionali possono richiedere un contributo per il ripristino dei danni attraverso l’apposita modulistica presente sul sito del Comune di Cesenatico. Di seguito tutte le indicazioni con le informazioni relative alle richieste.

I destinatari.

La scelta è di concorrere alle prime spese necessarie al ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo. Pertanto, possono presentare domanda i nuclei familiari che avevano alla data dell’evento dimora principale, abituale e continuativa in un’unità abitativa risultata allagata, o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti che l’hanno resa non utilizzabile. Il contributo può essere riconosciuto per il ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell’evento calamitoso, almeno un’abitazione principale, abituale e continuativa, qualora i danni non consentano la fruibilità dell’edificio.