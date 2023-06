Jazz, bossa nova e un omaggio alle dive del cinema, il week end al NOI Lounge Music Club

Un week end e tre concerti da non perdere al NOI Lounge Music Club (in viale Roma 89) di Cesenatico.

Si parte col jazz bossa nova di Rossella Cappadone in “Play Jazz Standards”, un nuovo progetto della cantante premiata, nel 2022, come migliore voce jazz al “Johnny Raducanu International Jazz Festival” in Romania.

Giovedì 8 giugno (ore 21.30), per i “Giovedì è Jazz” del NOI Lounge Music Club, Rossella Cappadone si propone in quartetto per una serata dedicata ai grandi standard jazz e bossa nova.

Line Up: Rossella Cappadone – voce, Alessandro Altarocca – pianoforte, Tiziano Negrello – contrabbasso, Fabio Nobile – batteria.