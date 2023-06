Corsa ad ostacoli alla Bloom, Cesenatico cala il poker rosa

Per diciannove di loro, domenica scorsa, è stata una giornata da ricordare visto che hanno debuttato nella loro prima gara Sprint – la RoosterShot – organizzata, sotto l’egida della Fiocr – proprio “a casa loro” nello spazio esterno davanti alla palestra sulla Statale Adriatica. Ad attendere gli atleti, provenienti da tutta Italia, 18 ostacoli collocati su uno sterrato di 300 metri. Ad aggiudicarsi la classifica assoluta è stato Gioele Guidi, “iroman” di San Giovanni Marignano, atleta candidato a partecipare ai prossimi campionati europei di specialità in programma a Tata in Ungheria il prossimo 9 giugno. Ma, come detto, la giornata era speciale soprattutto per gli atleti di Cesenatico (al debutto) e dunque anche per loro non sono mancate le soddisfazioni.